Der japanische Leitindex geht mit gewissen Erwartungen ins neue Jahr. Aus charttechnischer Sicht „brodelt“ es. Doch noch sitzt der Deckel fest. Gelingt es dem Nikkei 225 womöglich, diesen gleich zu Jahresbeginn zu heben?

Rückblick. In unserer Kommentierung zum Nikkei 225 von Ende November hieß es unter anderem „[…] Unter fundamentalen Aspekten gilt es vor allem, die weitere Entwicklung des Japanischen Yen (unter anderem gegen den US-Dollar) zu beobachten. Ein schwacher Yen ist der exportorientierten Wirtschaft Japans zuträglich, während ein starker Yen auf den Kursen exportorientierter Unternehmen lastet. Nach dem markanten Hoch des US-Dollars gegen den Yen lässt es der Greenback derzeit etwas ruhiger angehen, sprich der Yen hat aktuell ein wenig Oberwasser. Das lässt sich auch anhand der aktuellen Korrektur in USD/JPY festmachen. Kurzum. Der Nikkei 225 hat die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 34.000 Punkte ein neues Kaufsignal zu genieren. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 35.000 Punkte, möglicherweise auch darüber hinaus, sollte in diesem Fall nicht überraschen. Die zentrale Unterstützung verorten wir aktuell in den Bereich von 30.400 Punkten. Sollte es für den japanischen Leitindex darunter gehen, müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden. Als möglicher Knackpunkt könnte sich die weitere Entwicklung des Japanischen Yen erweisen.“



Seit Juni versucht der Nikkei 225, das massive Widerstandscluster um 34.000 Punkte zu durchbrechen. Immer wieder wurden diese Bemühungen von Rücksetzern unterbrochen. In den letzten Wochen übte der Index aber enormen Druck auf den Widerstandscluster 33.750 Punkte / 34.000 Punkte aus. Bislang waren die Bemühungen allerdings vergebens. Der Deckel sitzt fest. Der Kursbereich hat als Widerstand deutlich an Bedeutung gewonnen.

Das Unvermögen des Nikkei 225, den Widerstandsbereich um 34.000 Punkte zu überwinden, mahnt zur Vorsicht. Je länger der entscheidende Schritt auf sich warten lässt, desto größer wird das Risiko, dass der Index doch noch in eine größere Konsolidierung eintreten könnte.

Unter fundamentalen Aspekten geht es in der ersten Handelswoche gleich in die Vollen. So stehen am kommenden Freitag (05.01.) wichtige Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Großraum Tokio zur Veröffentlichung an. Vor allem am Devisenmarkt wird man wieder ganz genau hinsehen.

Kurzum. Der Nikkei 225 bewegt sich in unmittelbarer Reichweite zur heißen Zone 33.750 Punkte / 34.000 Punkte. Ein erfolgreicher Ausbruch scheint jederzeit möglich zu sein, doch bislang mangelt es an entsprechendem Momentum. Obacht ist in der aktuellen Situation allemal geboten. So ist bereits ein Rücksetzer unter die 33.000 Punkte als Warnsignal zu bewerten. Bei einer Bewegung unter die 32.000 Punkte würde gar eine Neubewertung notwendig werden. Hingegen würde ein Ausbruch über die 34.000 Punkte ein frisches Kaufsignal in Richtung 35.000 Punkte auslösen.