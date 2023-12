Das Edelmetall beendete das Börsenjahr 2023 komfortabel oberhalb der eminent wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Gold legte in den vergangenen Monaten in einem beachtlichen Ausmaß zu, notierte es doch zu Jahresbeginn lediglich im Bereich von 1.820 US-Dollar. Ein Goldpreisanstieg um deutlich mehr als 10 Prozent verzeichnet das Edelmetall auch nicht alle Jahre.

Mit Blick auf die starke Preisentwicklung im abgelaufenen Jahr 2023 stellt sich natürlich die Frage, wie die Perspektiven für 2024 aussehen könnten…

Die Spekulationen auf eine obere Zinswende in den USA; sprich auf wieder sinkende Leitzinsen, haben nach der letzten Sitzung des FOMC der US-Notenbank vom 12. Dezember / 13. Dezember noch einmal Fahrt aufgenommen. Die veröffentlichten Zins-Projektionen der US-Notenbank erwiesen sich Katalysator für den Goldpreis. Ging die Fed in ihrer September-Projektion von einem Leitzinsniveau (Median) für 2024 in Höhe von 5,1 Prozent aus, waren es in der aktuellen Dezember-Projektion lediglich 4,6 Prozent. Diese Erwartungshaltung hat der Markt bereits eingepreist. Die zentrale Frage für 2024 lautet daher: Welche Überraschungen (jedweder Couleur) halten die kommenden Monate parat?

Ein Aspekt, der noch immer nicht so „richtig“ ins ansonsten recht bullische Bild passt, ist die Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF. Wir bemühen die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF - des SPDR Gold Shares - an dieser Stelle immer mal wieder als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Von einem nachhaltigen Bestandsaufbau ist der SPDR Gold Shares nach wie vor weit entfernt. Aber immerhin ist nach der Phase des Bestandsabbaus derzeit eine Art Bodenbildung zu beobachten.

Aus charttechnischer Sicht strotzt das Edelmetall gegenwärtig vor Stärke. Mit der Rückkehr über die 2.000 US-Dollar hat Gold seine Aufwärtsambitionen unterstrichen. Eine Bewegung über die 2.100 US-Dollar könnte einen weiteren Preisanstieg in Richtung 2.200 US-Dollar forcieren. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 2.000 US-Dollar gehen.

Kurzum. Die Preisrally bei Gold hat vieles vorweggenommen. Sollten die Zinsen in den USA allerdings schneller oder deutlicher sinken, als derzeit angenommen, könnte es für Gold tatsächlich weiter nach oben gehen. Eine Bewegung in Richtung 2.200 US-Dollar sollte dann nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 2.000 US-Dollar beschränkt. Eine Bewegung unter die Zone 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.