Unsere Kommentierung zu Silber vom 28. November überschrieben wir an dieser Stelle mit „Edelmetall sprengt die Ketten“. Silber knackte zum damaligen Zeitpunkt den Preisbereich von 24 US-Dollar und befreite sich gleichzeitig aus dem bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt).

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das Doppeltop im Bereich von 26 US-Dollar thront noch immer über der Preisentwicklung. Der mit dem zweiten Top etablierte Abwärtstrend (rot dargestellt) wurde mittlerweile durchbrochen und ist passé. Der Korrektur wurde dadurch der Schwung genommen. Zuletzt konnte Silber einige wichtige Meilensteine erreichen. Nach der Bestätigung der Unterstützung bei 22 US-Dollar drehte Silber auf. Zügig wurden die 23 US-Dollar und die wichtigen 24 US-Dollar zurückerobert. Die 200-Tage-Linie konnte ebenfalls bullisch gekreuzt werden. Damit rückt nun unweigerlich der Widerstandsbereich um 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Dieser verstellt dem Edelmetall noch den Weg in Richtung Doppeltop bei 26 US-Dollar. […]“.



Anfang Dezember nahm Silber den bis dahin limitierenden Preisbereich 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar ins Visier. Kurzzeitig sah es nach einem erfolgreichen Ausbruch aus, doch Ausbruchsbewegungen sind bekanntlich mitunter eine heikle Angelegenheit. Erlangt der entsprechende Versuch keine Relevanz sprich Höhe, kann ganz schnell der Wind drehen. Und so kam es auch bei Silber. Noch vor dem Erreichen des Kursbereichs um 26+ US-Dollar geriet der Vorstoß ins Wanken. Silber drehte nach unten ab… Der Rücksetzer entwickelte zwischenzeitlich veritable Dynamik, sodass sich das Edelmetall rasch unterhalb von 23 US-Dollar wiederfand.

Mit der Leitzinsentscheidung der Fed vom 13. Dezember und den mitgelieferten Projektionen drehte Silber abermals nach oben ab und leitete eine kräftige Erholung ein. Doch diese verebbte noch bevor der wichtige Preisbereich um 25 US-Dollar / 25,3 US-Dollar erreicht wurde.

Kurzum. Silber ging mit etwas weniger als 24 US-Dollar aus dem Jahr. Das aktuelle Chartbild wirft Fragen auf. Auf der Unterseite weist das Edelmetall durchaus Risiken auf. Aktuell steht die 200-Tage-Linie im Fokus, die im Bereich von 23,6 US-Dollar verläuft. Ein bärisches Kreuzen würde das Chartbild eintrüben und könnte zudem weitere Abgaben in Richtung 23 US-Dollar oder gar in Richtung 22 US-Dollar provozieren. Mit Blick auf die Oberseite sind die Aufgabenstellungen klar definiert: Silber muss über die Zone 25,0 US-Dollar / 25,3 US-Dollar sowie 26+ US-Dollar.