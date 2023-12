BERLIN (dpa-AFX) - Der Kampf gegen steigende Verbraucherpreise gehört einer Umfrage zufolge für viele zu den wichtigsten Aufgaben der Politik im neuen Jahr. Dagegen ist der Kampf gegen den Klimawandel und die Unterstützung der angegriffenen Ukraine den Bürgern demnach weniger wichtig als früher.

In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" geben 57 Prozent an, die Bekämpfung der Inflation unter den wichtigsten Themen zu sehen, die die Bundesregierung 2024 anpacken muss. Allerdings liegt der Wert sechs Prozentpunkte niedriger als noch vor einem Jahr - die Inflation ist seitdem deutlich gefallen.