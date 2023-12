NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanwälte verzichten auf den ursprünglich geplanten zweiten Prozess gegen den bereits wegen Betrugs verurteilten Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried. Sie argumentierten in einem Brief an den zuständigen Richter in der Nacht zum Samstag, im öffentlichen Interesse sei eher ein schneller Abschluss des Falls als ein weiterer Prozess. Richter Lewis Kaplan soll bis Ende März über das Strafmaß für den im November von Geschworenen schuldig gesprochenen Bankman-Fried entscheiden. Schöpft er die vorgesehenen Strafen bei allen Anklagepunkten aus, könnten es mehr als 100 Jahre Gefängnis werden.

Bankman-Fried wurde bekannt als Gründer der Kryptowährungs-Börse FTX, die Ende 2022 spektakulär zusammenbrach. Er wurde auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Im ersten Prozess wurden nur die Vorwürfe zugelassen, die Teil der Auslieferungsvereinbarung waren. Sie reichten von Betrug bis Verschwörung bis hin zur Geldwäsche. Weitere Anklagepunkte wie unter anderem illegale Wahlkampfspenden sollten in einem zweiten Prozess verhandelt werden. Dafür wäre jedoch die Zustimmung der Behörden auf den Bahamas notwendig, die laut dem Brief der US-Ankläger immer noch aussteht.