2023 war ein erfolgreiches Jahr für Tesla und andere E-Auto-Hersteller wie Rivian, Xpeng und Li Auto, die deutliche Kursgewinne verzeichnen konnten. Tesla konnte ein Jahresplus von 133 Prozent verbuchen, während Rivian um 36 Prozent, Xpeng um 45 Prozent und Li Auto um 77 Prozent zulegen konnten. Die chinesischen Hersteller BYD und Nio konnten trotz Verkaufsrekorden nur geringe Kursgewinne bzw. sogar ein Minus verzeichnen.Dagegen gab es auch Verlierer unter den E-Auto-Aktien. Das Start-Up Fisker verzeichnete ein Minus von 74 Prozent, nachdem es seine Produktionsprognosen für das vollelektrische Ocean-SUV mehrfach nach unten korrigieren musste. Auch der Luxus-Autobauer Lucid Motors musste einen Kursverlust von 52 Prozent hinnehmen, trotz starker Bewertungen für sein Premium-Modell Lucid Air. Der vietnamesische Hersteller VinFast, der erst im August an die Börse ging, verlor 77 Prozent seines Kurswertes, nachdem der Börsenwert nach dem Börsengang spektakulär in die Höhe geschossen war.Trotz der Verluste sehen Analysten weiterhin Potenzial in den Aktien der E-Auto-Hersteller. So prognostiziert Wedbush-Analyst Dan Ives für VinFast einen Umsatzanstieg von 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.