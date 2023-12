DAMASKUS (dpa-AFX) - Die Zahl der getöteten Kämpfer proiranischer Milizen bei einem Luftangriff in Syrien ist nach Angaben von Aktivisten weiter gestiegen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Sonntag, dass mindestens 25 Kämpfer getötet worden seien. Am Samstag hatten die Beobachter zunächst berichtet, dass 19 Kämpfer bei dem Angriff in der Nacht zu Samstag ums Leben gekommen seien. Ziele waren demnach Posten der Milizen sowie einer ihrer Konvois im Osten Syriens nahe der Grenze zum Irak.

Nach Einschätzung der Beobachtungsstelle mit Sitz in London, die seit Opfer des Bürgerkriegs in Syrien seit 2011 verfolgt, handelte es sich wahrscheinlich um einen israelischen Angriff. Es wäre der erste in dieser Region Syriens seit Beginn des Gaza-Krieges vor bald drei Monaten.