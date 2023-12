An der Börse gibt es dagegen vielfältige Möglichkeiten, sich unter realen Bedingungen, aber ohne realen Verlust oder Gewinn auszuprobieren, wochenlang zu handeln, und zwar offensiv oder defensiv, ganz wie man es bevorzugt. Das kann Spaß und vor allem auch Erfahrung bringen und mit Finanzprodukten vertraut machen. Denn wer sich wochenlang zwischen Dax , Euro-Dollar, Apple und Allianz bewegt und dies sogar mit Hebel versucht hat, lernt Risiken und Chancen einzuschätzen.

Börsenspiel Trader 2023 als Institution

Ähnlich wie früher beim Börsenspiel der Sparkassen kommt man auf jeden Fall mit Aktien, Zertifikaten, Hebelprodukten oder Indexpapieren in Kontakt. Dies ist schon deshalb positiv zu werten, weil deutsche Anleger sicherlich kein Problem mit zu viel Fachwissen zu Finanzprodukten haben – im Gegenteil.

Gemeinsam lernen und mit anderen Börsenwissen teilen

Dies gilt auch für Social Trading oder Copy Trading. Denn ein Börsenspiel ist nicht die einzige Variante, wie man in Sachen Geldanlage interagieren kann. Auch Social Trading ist eine Möglichkeit, um in den Börsenhandel einzusteigen und sich dabei an Freunde, Bekannte oder Menschen dranzuhängen, denen man vertraut und auf deren Fähigkeiten man zählt.