GAZA/DEN HAAG (dpa-AFX) - Palästinensische Terrororganisationen haben Südafrika für die Einreichung einer Klage gegen Israel vor dem vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen gelobt. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Regierung in Israel für den Gaza-Krieg zur Rechenschaft zu ziehen, hieß es in einer Erklärung der islamistischen Hamas vom Samstag. Südafrika hat den jüdischen Staat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag des "Völkermords" beschuldigt und eine Einstellung der Kämpfe verlangt.

"Israels Führer sind die Verbrecher dieser Zeit, die die schrecklichsten Massaker begangen haben, die die Menschheit in der modernen Geschichte erlebt hat", teilte die Hamas mit.