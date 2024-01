Ab 2024 werden Anlageklassen wie Private Equity und Infrastruktur, die bisher vor allem Großinvestoren vorbehalten waren, durch die "European Long Term Investment Funds" (Eltifs) auch für Privatanleger zugänglich. Dies ist Teil eines Plans der Europäischen Kommission, private Investments zu fördern und Kapital für gesellschaftlich relevante Projekte wie die Energiewende zu mobilisieren. Die Eltifs ermöglichen es Privatanlegern, mit geringerem Aufwand in private Märkte zu investieren und bieten eine EU-weite Vermarktungsfähigkeit. Experten betonen die Bedeutung der Eltifs für die Diversifizierung von Anlagen und als Instrument zur Unterstützung gesellschaftlich relevanter Projekte. Bei der Auswahl eines Eltifs sollten Anleger die Erfahrung des Asset-Managers und die Liquidität des Produkts berücksichtigen. Anbieter wie Blackrock, Goldman Sachs und Pictet könnten bald entsprechende Produkte anbieten. Trotz der Abschaffung der Mindestanlage wollen einige Fondsgesellschaften an niedrigen fünfstelligen Mindestanlagen festhalten. Die Renditen variieren je nach Assetklasse, wobei für Private-Equity-Eltifs oft zweistellige Renditen angestrebt werden. Eltifs richten sich primär an langfristig orientierte Anleger.