Das Anlegermagazin BÖRSE ONLINE führt zum 25. Mal seine Umfrage durch, in der Sie Ihren Onlinebroker bewerten können. Diese Umfrage hat sich im Laufe der Jahre zum wichtigsten Qualitäts-TÜV der Online-Broker in Deutschland entwickelt, da die Kunden die kritischste Jury sind. Sie können bis zum 22. Januar 2024 an der Umfrage teilnehmen und haben die Chance, einen attraktiven Preis zu gewinnen, den die BÖRSE ONLINE-Redaktion auslobt.