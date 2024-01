Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

Insgesamt zog der Autoverkauf in Frankreich im vergangenen Jahr tüchtig an. Die Zahl der Neuzulassungen von Pkw und Lieferwagen stieg im Vorjahresvergleich um 16,1 Prozent und die von Lastwagen um 11 Prozent. Die Neuzulassungen von Pkw und Lieferwagen lagen allerdings mit knapp 1,8 Millionen Fahrzeugen noch deutlich unter den vor der Corona-Pandemie verzeichneten mehr als zwei Millionen.

PARIS (dpa-AFX) - Der Marktanteil reiner E-Autos in Frankreich ist im vergangenen Jahr auf 17 Prozent gewachsen. Der Anteil von Hybridfahrzeugen an den Neuzulassungen kletterte auf neun Prozent, teilte der französische Automobilverband (PFA) am Neujahrstag mit. Zusammengerechnet lag der Anteil an Fahrzeugen mit Elektroantrieb damit bei 26 Prozent, 2022 waren dies noch 22 Prozent und im Jahr davor 18 Prozent.

