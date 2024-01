ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Super-Sportjahr 2024:

"Große Erwartungen gibt es aus sportlicher Sicht zu Beginn eines Jahres, das mit so vielen Highlights aufwartet wie 2024. Europameisterschaften in Handball und Fußball im eigenen Land, dazu die Olympischen Spiele in Paris - quasi vor der eigenen Haustür.?Mehr geht kaum. Da kommt einiges zu auf die sportinteressierte Öffentlichkeit. Wie auf jene, die sonst gerne einen Bogen um Fußball und Co. machen. Entziehen können wird man sich dem Spektakel kaum. Denn die Sehnsucht nach Gemeinschaftserlebnissen ist groß und Träumen erlaubt. Die Handballer haben es in den Händen, das Supersportjahr 2024 mit einem Paukenschlag zu eröffnen. Die Chancen stehen nicht allzu schlecht. Die deutsche Mannschaft eröffnet die EM in der großen Düsseldorfer Fußball-Arena - und wird damit zumindest schon mal atmosphärisch ein Zeichen setzen. Mehr als 50 000 Tickets sind für das Auftaktspiel gegen die Schweiz verkauft. Weltrekord im Handballsport."/yyzz/DP/he