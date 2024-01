Somaliland gewährt Äthiopien Zugang zum Roten Meer.

(In der Meldung vom 1. Januar wird die Bezeichnung Muse Bihi Abdi im Leadabsatz korrigiert: "Präsident" statt "Staatschef", da Somaliland eine abtrünnige Region ist, die von den meisten Ländern nicht als unabhängiger Staat anerkannt wird.)

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Somaliland will dem Binnenstaat Äthiopien Zugang zum Roten Meer gewähren. Das teilte die äthiopische Regierung am Montag nach einem Treffen zwischen Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed und Somalilands Präsident Muse Bihi Abdi mit. Die beiden hätten eine gemeinsame Absichtserklärung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba unterzeichnet, hieß es. Teil der Vereinbarung sei auch der Bau einer äthiopischen Militärbasis an der Küste Somalilands. Nähere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.