NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon auf ihre Empfehlungsliste 'Top 30 Global Ideas' für das erste Quartal 2024 gesetzt. Die fundamentale Einstufung bleibe "Outperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar, schrieb Analyst Brad Erickson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er verwies auf die Größenvorteile und das branchenführende Cloud-Geschäft des Online-Händlers, was diesem etliche künftige Wachstumsmöglichkeiten biete. Zudem setze das Management offensiv auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI)./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 00:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 151,9EUR gehandelt.