NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte solide Kennziffern und positive Kurstreiber mit Blick auf seine Medikamentenentwicklung ausweisen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er fürchtet jedoch, dass negative Währungseffekte die Erwartungen für 2024 dämpfen könnten./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2024 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +159,54 % und einem Kurs von 128,5CHF gehandelt.