Expertise

DM-Ehe

Manche tun es noch immer und rechnen im Kopf rasch Euro in D-Mark um, mit meist der gleichen Erkenntnis: Es wird alles teurer. Die DM steht nach wie vor für Deutschlands Wohlstand und viele ältere Mitbürger hängen noch immer am Geld, gemäß dem Motto „früher war alles besser“. Das spürte jetzt auch ein verzweifelter Ehemann, wenn wir der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Glauben schenken wollen (was wir hiermit tun), denn er stürzte in eine „Ehekrise wegen 21 D-Mark“. Die hatte er nämlich an die Bundesbank zum Umtausch in Euro geschickt, doch seine Frau regte sich so darüber auf, dass er die Bundesbank vor Erhalt des Briefes kontaktierte und diese ihn ungeöffnet an den Absender zurücksandte. Klingt fast nach einem Groschenroman, pardon, Pfennigroman. Was wir noch erfahren: mehr als 91.000 Mal hat die Bundesbank im fast beendeten Jahr DM in Euro umtauschen können, ohne aufgebrachte Ehepartner. Noch immer fehlen aber etwa 12,2 Mrd. D-Mark oder 6,24 Mrd. Euro. Also doch mal genauer hinterm Regal, unter der Matratze oder im Hasenstall nachsehen. Was wir nicht erfahren: Ob die Ehekrise mithilfe der Rücksendung tatsächlich gelöst wurde?