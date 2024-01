Vanyo Walter – Robomarkets : Der DAX40 hat in den vergangenen 8 Wochen ziemlich genau 2100 Punkte vom Tief zugelegt. Anstiege dieser Art sind recht selten. Vor 5 Wochen war die Stimmung im Keller, jetzt sehen wir das gegenteilige Bild und die Bullen triumphieren. Anleger sollten trotz der Rekorde nicht die gegenwärtigen Probleme aus dem Blick verlieren.

Vanyo Walter, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Asset-Management haben Sie schon viele Bewegungen an den Aktienmärkten gesehen. Der DAX hat in dieser Woche noch einmal einen neuen Rekord hingelegt. Nicht nur bei RoboMarkets sind viele Kunden überrascht, wie stark die Rallye ausfällt, die mittlerweile von 14.600 auf 16.800 an der Schnur gezogen verläuft. Überrascht auch Sie diese Entwicklung?

Was handeln die Kunden bei Robomarkets?

Vanyo Walter: Der Anstieg des Bitcoin beispielsweise wurde von unseren Kunden antizipiert.Ende 2023 tat sich die Kryptowährung nun schwerer. Mit 44.000 Dollar je Bitcoin hatte sich die Rallye vorher noch einmal beschleunigt. Bei US-Techs gab es vorsichtige Gewinnmitnahmen. Neben den beliebten US-Techs sind wir im Devisensektor mit attraktiven Konditionen ab 0 Pips sehr gut aufgestellt – Euro, Dollar, Pfund oder Yen sind hier die Favoriten. Im Bereich CopyMarkets handeln einige unserer CopyTrader aber auch verstärkt den DAX long oder short. Hier gibt es kurzfristig Tendenzen, nach dem starken Anstieg den DAX eher short zu traden.

Was hat den Anstieg ihrer Meinung nach ausgelöst?

Vanyo Walter: Aktien profitieren weiter von fallenden Renditen. Diese Korrelation ist noch intakt. Sollte sich das Bild stärker Richtung „Rezession 2024“ verschieben, könnte die Korrelation kippen und Aktien trotz fallender Renditen korrigieren. Angesichts der starken Gewinne in den Indizes ist es durchaus möglich, dass viele Akteure in den kommenden Tagen das Jahr 2023 zum Großteil beenden.

Welche Aktien werden gekauft?

Vanyo Walter: Im DAX konnte zuletzt die Siemens-Familie auftrumpfen, mit Siemens und Siemens Energy an der Spitze in diesem Monat. Kurzfristig liegt Bayer gut im Rennen. Die Aktie hat knapp über 30 Euro gedreht. Seit Jahresbeginn liegen mittlerweile mit Adidas und SAP zwei große Namen an der DAX-Spitze. Beide Werte konnten um 54 Prozent zulegen.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält weitere Zinserhöhungen nach den jüngsten Inflationszahlen für unwahrscheinlich. Wie bewerten Sie diese Aussage?

Vanyo Walter: Aus dem Ostend waren recht „dovishe“ Töne zu hören. In der kommenden Woche steht die EZB-Sitzung an, die Märkte preisen für Sommer 2024 mittlerweile drei Zinssenkungen ein. Diese Erwartung muss die EZB erstmal bestätigen.

Schauen wir auf die Konjunktur. Die Auftragseingänge für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland sind im Oktober unerwartet stark um 3.7% gefallen. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen?

Vanyo Walter: Die unerwartet starken Rückgänge bei den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Oktober sind vor allem auf Großaufträge zurückzuführen, die nach unten ausschlagen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass ohne Berücksichtigung dieser Großaufträge ein Plus von 0.7% gegenüber dem Vormonat verzeichnet wird. Die Zahlen sind seit zwei Jahren rückläufig und zeigen, wie schwierig die konjunkturelle Lage in Deutschland ist. Der DAX hat sich als Index mit global-aufgestellten Unternehmen davon ein stückweit entkoppelt.