Gestartet bei rund 14.000 und gelandet bei knapp 17.000 – für deutsche Anleger mit Fokus DAX war 2023 ein traumhaftes Jahr.

Nicht nur knapp 3.000 Punkte Kursgewinn sind bemerkenswert, auch die sehr geringe Schwankung über das Jahr hinweg machte das Jahr 2023 zu einer gemütlichen Renditerunde. In unserem Depot Optionsscheine Marathon konnten wir 50 Prozent Rendite erzielen. Für 2024 stellen wir das Depot neu auf.

Noch deutlicher wird die Leistung 2023 aber bei einem Blick auf den Nasdaq-Index, der mittlerweile als Leitindex der Welt bezeichnet werden kann.

Fast gut 10.000 Zählern ging es auf 15.000 aufwärts. In den USA war es kein sehr gutes, sondern vielmehr in unglaubliches Börsenjahr. Die großen Technologietitel lieferten in 12 Monaten soviel Rendite wie man normalerweise in sechs oder sieben Jahren kumuliert erwarten kann.

Die Stimmung zum Börsenfinale 2023 und zum Jahresauftakt 2024 ist damit bestens. Gleichzeitig liegt die Messlatte für 2024 ausgesprochen hoch. Der Dreiklang sinkende Zinsen, stabile Wirtschaft und steigende Firmengewinne muss erfüllt werden und dazu hofft der Markt für die USA, dass die Präsidentschaftswahl keine Verwerfungen bringt. Kurz gesagt – weder Trump noch eine Rezession dürfen die Aktienmärkte 2024 stören.

Angesichts der Börsenleistung 2023 ist für 2024 eines klar – das kommende Jahr wird komplizierter und eine erneute Performance dieser Art wäre eine Sensation und ist eigentlich fast unmöglich.