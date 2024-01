Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs der Tesla-Aktie mehr als verdoppelt, der Facebook-Mutterkonzern Meta stieg um 179 Prozent und der Chiphersteller NVIDIA hat seinen Wert um 268 Prozent gesteigert. Auch Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon erzielten Preissteigerungen von jeweils mehr als 40 Prozent. Gemessen an ihrem Marktwert belegen sie im weltweiten Ranking die Plätze eins bis acht. Nur an dritter Stelle steht der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco. Allerdings befürchten die meisten Experten nicht, dass die starken Preissteigerungen dieser sieben Unternehmen eine riesige Blase entstehen lassen, die eines Tages platzen wird. Sie glauben vielmehr, dass NVIDIA und Microsoft, die die Entwicklung von KI vorantreiben, weiterhin gut abschneiden werden.

Der Aktienkurs von NVIDIA hat sich beginnend mit 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 um rund 11.500 Prozent nach oben entwickelt. Erst danach erfolgte eine beträchtliche Korrektur, welche sich bis zum 13. Oktober 2022 erstreckte und in der Spitze rund 68 Prozent an Kursverlust zur Folge hatte. Was folgte, war eine über 300 Tage andauernde Aufwärtssequenz, welche das alte All Time High aus dem Jahre 2021 bei 346,47 USD bei weitem übertreffen konnte. Das aktuelle All Time High vom 20. November 2023 wurde bei 505,48 USD markiert. Gleichzeitig endete aber der Aufwärtstrend und es wurde die erste Seitwärtsrange seit langem gebildet. Aktuell scheint es, dass diese Seitwärtsrange noch anhalten könnte, nachdem der Halbleiterkonzern seine Marktbeherrschung nicht noch weiter ausbauen wird können. In einer angenommenen Fortsetzung dieser Seitwärtsrange bis maximal zum 19.04.2024 könnte die vorgestellte Inlineoption das richtige Werkzeug sein, um aus der Lage Kapital zu schlagen. Längerfristig betrachtet müsste NVIDIA seine außergewöhnliche Marktposition verlieren, nachdem Konkurrenten wie AMD und Intel aufschließen könnten. Setzt sich diese Überlegung bei den Marktteilnehmern durch, sollten auch die Kurskapriolen weniger werden.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz: