Bitcoin ist seit Anfang Dezember um mehr als 20 Prozent gestiegen, da die Frist für die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 10. Januar näher rückt.

"Viele Krypto-Trader in den USA und Europa befürchteten, vor der Zulassung etwas zu verpassen, und Investoren begannen am 1. Januar, dem Neujahrsmorgen, zu kaufen", so Hayden Hughes, Mitbegründer der Social-Trading-Plattform Alpha Impact, gegenüber Bloomberg.

Cici Lu McCalman, Gründerin der Blockchain-Beratungsfirma Venn Link Partners, sagte, eine größere Korrektur sei angesichts der allgemein positiven Stimmung und des bevorstehenden Halving von Bitcoin unwahrscheinlich. "Ich denke, dass Händler Nerven aus Stahl brauchen, um BTC zu shorten", sagte sie.

Die Bitcoin-Rally von fast 160 Prozent im vergangenen Jahr hat einen Teil der Verluste durch den Krypto-Crash von 2022 wieder wettgemacht. Bitcoin hat sich 2023 besser entwickelt als globale Aktien und Gold, liegt aber immer noch unter seinem Pandemiehoch von fast 69.000 US-Dollar im Jahr 2021.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +7,60 % und einem Kurs von 45.786$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

