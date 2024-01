Wirtschaftsdaten für China zeichneten kein klares Bild der Lage. Während der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war und zum Ende des vergangenen Jahres 50,8 nach zuvor 50,7 Punkten erreicht hatte, war der entsprechende staatlich ermittelte Index gesunken. Er war, wie bereits am Sonntag bekannt geworden war, überraschend weiter unter die Expansionsschwelle auf 49,0 Punkte gefallen. Der Caixin-Index konzentriert sich auf eher kleinere und private Unternehmen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Etwas stärker ging es in China nach unten. In Japan fand wegen eines Feiertags nach dem Jahreswechsel noch kein Handel statt. Hier dürften in den kommenden Tagen die Auswirkungen der Bebenserie eine Rolle spielen.

Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor 1,3 Prozent auf 3386,35 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel zuletzt um 1,68 Prozent auf 16 760,49 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen für die Verluste auch auf eine Rede von Staatspräsident Xi Jinping, in der er die Belastungen für die Wirtschaft hervorgehoben habe. Damit könnte der Wirtschaft des Landes ein weiteres schwieriges Jahr bevorstehen.

Hinzu kam die Entwicklung bei ASML . Der niederländische Halbleiterausrüster hatte einige chinesische Kunden wenige Wochen vor der Ausweitung von Exportbeschränkungen nicht mehr mit Maschinen zur Chipherstellung beliefern können. Eine Lizenz für die Auslieferung bestimmter Lithografiesysteme sei teilweise von der niederländischen Regierung zurückgezogen worden, teilte das Unternehmen am Montag in Veldhoven mit. In Diskussionen mit den US-Behörden habe der Konzern zudem weitere Klärung zu Umfang und Auswirkung von US-Exportbeschränkungen erhalten.

Besser sah es in Australien aus. Der S&P/ASX 200 kletterte um 0,49 Prozent auf 7627,79 Punkte. Auch in Südkorea stiegen die Kurse, während es in Indien leicht nach unten ging./mf/mis