FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Chipanlagenbauern stehen zum Auftakt des Börsenjahres 2024 in einem intakten Marktumfeld im Rampenlicht. So konnte ASML einige chinesische Kunden bereits wenige Wochen vor der Ausweitung von Exportbeschränkungen nicht mehr mit Maschinen zur Chipherstellung beliefern. Seit 1. Januar greifen aber ohnehin bestimmte Exportverbote für sogenannte Deep-Ultraviolet-Lithografiemaschinen (DUV) in die Volksrepublik.

Während die Aktien von ASML im frühen Amsterdamer Börsenhandel mit zuletzt noch 0,4 Prozent ins Minus rutschten, ließen sich die Anleger des deutschen Branchenunternehmens Aixtron nicht verunsichern. Die Titel des MDax -Mitglieds bewegten sich mit einem halben Prozent im Plus.