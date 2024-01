Vancouver, British Columbia, Kanada – 2. Januar 2024 – Ximen Mining (TSX-V: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“) gibt mit Freude eine Vereinbarung für ein zweiphasiges Projekt zur Erzeugung von sauberem Strom mit den Firmen Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG/Vancouver, British Columbia) und Renewable Energy Power (Roberts Creek, British Columbia) bekannt, bei der es um die Planung, Ausstattung und Stromversorgung der Goldmine Kenville in Nelson in British Columbia geht, die damit ihre Nullemissionsziele erreichen soll. Die erste Phase umfasst die Installation von drei 10 kW-Lithium-Eisenphosphat-Speicherbatterien, die mit Solarzellen verbunden sind und drei Betriebsgebäude mit Strom versorgen sollen. Die zweite Phase umfasst ein 1 MW-Batteriespeichersystem (BESS) mit großen Kompressoren, Belüftung und Beleuchtung für das Bergbaugelände und sieht auch eine 20 kW-Turbine am Fluss zur Stromerzeugung vor. Die Versorgung mit sauberem Strom aus Sonnenenergie und Wasserkraft wird erneuerbare Energie zu niedrigeren Kosten mit einer angestrebten Kapitalrendite (ROI) nach drei Jahren bereitstellen. Gleichzeitig sollen damit die Vorteile einer Steuervergünstigung für sauberen Strom und saubere Energie genutzt werden.

Die 40 Fuß-Behälter dienen als große Batteriespeichersysteme und externe Klimaanlagen zur Kühlung

Dank dem BESS-Projekt ist Ximen Mining in der Lage, das System außerhalb der Spitzenzeiten aufzuladen und die gespeicherte Energie während der Spitzenzeiten, normalerweise zwischen 17 und 19 Uhr, wieder an das Netz abzugeben. Das System bleibt das ganze Jahr über in Betrieb, wird aber vor allem in den extremen Kälteperioden zwischen Dezember und Februar von besonderer Bedeutung sein. BESS wird dazu beitragen, die Verbrauchsspitzen zu glätten und die Kosten des Energieankaufs senken, wodurch auch die Tarife niedriger ausfallen.

„Ximen Mining Corp. ist über die Bekanntgabe dieser Öko-Strom-Partnerschaft mit den Firmen Energy Plug Technologies Corp und Renewable Energy Power hocherfreut. Unsere zweiphasige Initiative in der Goldmine Kenville mit dem Einbau von Solarpaneelen, Lithium-Eisenphosphat-Batterien und einem 1 MW-Batteriespeichersystem zeugt von unserem Bekenntnis zum nachhaltigen Bergbau. Dieses zukunftsorientierte Projekt steht im Einklang mit unseren Nullemissionszielen. Es gewährleistet einen effizienten und kostengünstigeren Betrieb und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für eine verantwortungsbewusste Rohstoffgewinnung“, erklärt Christopher Anderson, CEO von Ximen Mining.