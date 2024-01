Die Erstellung des Index wurde gemeinsam von der Volksregierung der Autonomen Tibetischen Präfektur Yushu in der Provinz Qinghai, der Qinghai-Niederlassung der Nachrichtenagentur Xinhua und dem China Economic Information Service (CEIS) durchgeführt. Mit der offiziellen Veröffentlichung des Indexes wird auch die Big-Data-Konstruktion der gesamten Industriekette von Cordyceps sinensis in Angriff genommen.

BEIJING, 2. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Der Xinhua-Yushu-Preisindex für wilden Cordyceps sinensis wurde am 27. Dezember in Peking, der Hauptstadt Chinas, offiziell veröffentlicht und zeigt die beschleunigte Entwicklung der Industrie für wilden Cordyceps sinensis hin zu einem neuen Stadium der digitalen, informativen und modernen Arbeitsweise.

Cordyceps sinensis, eine Pilzart, von der angenommen wird, dass sie das Immunsystem stärkt, ist ein hochwertiges chinesisches Kräutermittel, das hauptsächlich in China hergestellt wird. Die Präfektur Yushu in der Region Sanjiangyuan in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai, die als „Heimat des Cordyceps sinensis" bekannt ist, ist das Kern- und Hauptanbaugebiet für hochwertigen wilden Cordyceps sinensis.

Der wilde Cordyceps sinensis ist eines der repräsentativsten traditionellen chinesischen und tibetischen Heilmittel in Yushu und außerdem eine wichtige Einkommensquelle für die ständigen Bewohner der ländlichen Weidegebiete des Landes, sagte Nyima Tsering, stellvertretender Gouverneur der Volksregierung der Autonomen Tibetischen Präfektur Yushu in der Provinz Qinghai.

Die Veröffentlichung des Indexes wird eine solide Informationsgrundlage für die Standardisierung der Industrie für wilden Cordyceps sinensis in Yushu bieten, was die allgemeine Entwicklung anderer lokaler Industrien vorantreiben und das lokale Einkommen erhöhen dürfte.

Laut Cao Wenzhong, dem Präsidenten vo CEIS, wird sich der Index auf die Gestaltung von Standards, den Aufbau von Marken, die kulturelle Aufwertung, den Aufbau von Diskursen und andere Aspekte konzentrieren und schrittweise ein Indexsystem aufbauen, das Datenüberwachung, Branchenanalyse und Markenkommunikation integriert.

