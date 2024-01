HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,50 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem der Medienkonzern kürzlich eine Wertminderung von 250 Millionen Euro für US-Inhalte, eine separate Rückstellung von 90 Millionen Euro für belastende US-Inhalteverträge und höhere Programmkosten für eigene Inhalte angekündigt habe, reduziere er seine Ergebnisprognosen für 2024 und 2025, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sieht er 2024 eine Chance für eine Veränderung zum Besseren./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 5,626EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Frey

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,60

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m