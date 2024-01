Die BYD-Aktie hat am Dienstagmorgen im Hongkonger Handel zeitweise mehr als zwei Prozent verloren. Aktuell notiert sie bei 209,40 Hongkong-Dollar (Stand: 02.01.2024, 10:43 Uhr).

Erst kürzlich kündigte BYD an, seine erste Automobilfabrik in Europa in Ungarn zu errichten. Experten gehen davon aus, dass mit diesem Schritt der europäische Markt weiter erschlossen werden soll. Derzeit betreibt das Unternehmen Produktionsstätten in verschiedenen Ländern, darunter die USA, Brasilien, Japan und Indien.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion