WIESBADEN (ots) - Die Ausgaben für Versicherungen machen sich bei vielen

Haushalten besonders zum Jahresbeginn bemerkbar, wenn häufig die Jahresbeiträge

fällig werden. Durchschnittlich 1 596 Euro haben die privaten Haushalte im Jahr

2022 für Versicherungen ausgegeben, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Das sind knapp 39 % mehr als noch im Jahr 2012. Damals gaben die

Privathaushalte im Schnitt 1 152 Euro für Versicherungsbeiträge aus.



Den größten Anteil machten die privaten Schadens- und Unfallversicherungen wie

Haftpflicht-, Hausrat- oder Berufsunfähigkeitsversicherung aus: 600 Euro oder

anteilig 38 % wendeten die Privathaushalte im Jahr 2022 dafür auf. Um ihre

Kraftfahrzeuge zu versichern, zahlten sie durchschnittlich 468 Euro oder

anteilig 29 %. Durchschnittlich rund 288 Euro (18 %) zahlten sie für freiwillige

Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Für zusätzliche private Kranken- und

Pflegeversicherungen, z. B. Krankenhaustagegeld, waren es 240 Euro (15 %). Nicht

berücksichtigt sind bei den hier aufgeführten Versicherungen unter anderem

Beiträge zur Sozialversicherung sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Bildung

von Geldvermögen wie private Lebensversicherungen.





Methodische Hinweise:Datengrundlage sind die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Ergebnisse fürHaushalte, deren regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen 18 000 Euro und mehrbeträgt, bleiben in den LWR unberücksichtigt, da diese in zu geringer Zahl ander Erhebung teilnehmen. In die LWR werden nach den gesetzlichen VorgabenHaushalte von Selbstständigen (Gewerbetreibende und selbstständige Landwirte undLandwirtinnen sowie freiberuflich Tätige) nicht einbezogen.Die hier aufgeführten Ausgaben für Versicherungen umfassen gemäß demSystematischen Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben (SEA 2021) Beiträge fürdie betriebliche Altersversorgung und für private Versicherung (SEA-Code 163) -ausgenommen Beiträge für die private Kranken- und Pflegeversicherung, da diesewie Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung als Abzüge vomBruttoeinkommen behandelt werden. Nicht enthalten sind weiterhin übrige Beiträgezur Sozialversicherung, Beiträge für Schadenversicherung im Zusammenhang mitGrundstücken, Gebäuden und Eigentumswohnungen (z. B. Wohngebäudeversicherung)sowie Beiträge im Zusammenhang mit der Bildung von Geldvermögen wie private Rentenversicherung sowie Lebens-, Ausbildungs-, Aussteuer- undSterbegeldversicherung.Im hier betrachteten Zeitraum gab es Änderungen in der Systematik der Einnahmenund Ausgaben der privaten Haushalte (SEA). Detaillierte Informationen sind aufder Übersichtsseite "Klassifikationen zu Einkommen, Einnahmen, Ausgaben" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.