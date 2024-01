Was bringt das Börsenjahr 2024? Zum Jahreswechsel wünschen sich viele Anleger die große Glaskugel, die bekannterweise aber niemand hat. Schön, wenn vor dem Investieren erstmal die guten Vorsätze stehen. Grundsätzlich schauen die Deutschen auf das Jahr 2024 die Deutschen in puncto Finanzen vorsichtig wie eine repräsentative Befragung von 2.150 Frauen und Männern in Deutschland im Auftrag von J.P. Morgan Asset Management ergab. So sind die Top 3 der finanziellen Vorsätze für 2024 davon geprägt, weniger Geld auszugeben, die Schulden zu managen sowie Geld für Notfälle zurückzulegen.

Erstaunlich angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage ist, dass 60 Prozent der Deutschen davon ausgehen, dass sie 2024 gleich viel oder sogar mehr Geld als 2023 zum Sparen und Anlegen zur Verfügung haben werden. Rund ein Drittel der Befragten will im neuen Jahr in Wertpapieren anlegen. Einschränken wollen sich viele Befragte beim Konsum. Dies spiegelt auch schon das maue Weihnachtsgeschäft wider.

Ein knappes Drittel will Wertpapiere

Mit 29 Prozent hat immerhin rund ein Drittel der Befragten vor, im neuen Jahr in Wertpapiere zu investieren, also die Ersparnisse in Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und ETFs anzulegen oder einen Sparplan für regelmäßige Investments abzuschließen. Ein weiterer Vorsatz ist, sich mit nachhaltiger Geldanlage zu beschäftigen, um mit dem Geld auch etwas Gutes zu tun. Bleibt nur die Frage – wie ist die Ausgangsbasis für die Wertpapieranlage 2024? Gerade an der Börse lohnt sich immer wieder der Blick in den Rückspiegel, um die Zukunft besser einschätzen zu können. „Vor einem Jahr rechneten die sonst so optimistischen Analysten erstmals in diesem Jahrtausend mit einem Minus am Aktienmarkt. Ein unter dem Strich schlechtes Börsenjahr 2022 mit Verlusten von gut 30 Prozent beim Nasdaq 100 und zwölf Prozent beim DAX drückten auf die Stimmung“, blickt Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets erstmal zurück.