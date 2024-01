Der Aktienkurs von Tesla, der im vergangenen Monat um zwei Prozent gestiegen ist, könnte von diesen Zahlen profitieren, obwohl dies der geringste Anstieg in den vergangenen acht Quartalen wäre. Tesla, das 2020 einen beeindruckenden Anstieg von 740 Prozent verzeichnete, zielt darauf ab, mit dem Model Y, das bis Ende 2023 das weltweit meistverkaufte Auto werden könnte, an die Spitze der batteriebetriebenen Elektrofahrzeughersteller zu gelangen. Auf der Überholspur befindet sich derzeit Tesla-Konkurrent BYD, der seinen Fahrzeugabsatz im vergangenen Jahr um über 60 Prozent steigern konnte.

