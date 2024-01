Obwohl Tesla ursprünglich ein Jahresziel von zwei Millionen Fahrzeugen anstrebte, wurde dieses Ziel später auf mindestens 1,8 Millionen Auslieferungen korrigiert. Die Wall Street prognostizierte für das Jahresendquartal 477.000 Auslieferungen. Laut CEO Elon Musk könnte das Model Y das meistverkaufte Auto der Welt werden, nicht nur hinsichtlich des Umsatzes, sondern auch der Stückzahlen.

Das vierte Quartal markierte den Verkaufsstart des überarbeiteten Model 3 sowie die Auslieferung der ersten Einheiten des Cybertrucks. Produktions- und Auslieferungszahlen für den Cybertruck sowie für Teslas schweres Nutzfahrzeug Semi wurden nicht bekannt gegeben.

Tesla senkte im letzten Quartal 2023 weltweit die Preise, um auf wirtschaftliche Unsicherheiten und veränderte Verbraucherstimmung zu reagieren. Dies geschah trotz der Kontroverse um Musks Äußerungen auf seiner Social-Media-Plattform X und anderen öffentlichen Veranstaltungen.

Das Unternehmen betreibt zwei Fahrzeugmontagewerke in den USA sowie je eines in Shanghai und Brandenburg, ergänzt durch eine Batteriefabrik in Nevada und weitere Einrichtungen zur Produktion von Ersatzteilen und Energiespeicherlösungen. Ein weiteres Werk ist in Nuevo León, Mexiko, geplant.

Zum Ausblick für 2024 sagte Musk, dass anhaltendes schnelles Wachstum zu erwarten sei, während CFO Taneja eine kosteneffiziente Steigerung des Volumens in Aussicht stellte. Die konkrete Prognose für 2024 soll bei der nächsten Gewinnmitteilung bekannt gegeben werden. Auf der Überholspur befindet sich derzeit Tesla-Konkurrent BYD, der seinen Fahrzeugabsatz im vergangenen Jahr um über 60 Prozent steigern konnte.

Die Mehrheit der Analysten bewertet die Tesla-Aktie mit "Halten". Laut MarketScreener ergibt sich ein mittleres Kursziel von 237 US-Dollar. Demnach liegt der Wert der Aktie bereits über der von den Experten prognostizierten Marke.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 227,5USD gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion