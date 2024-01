Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

In einigen Kommunen ist demnach weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Diese Stufe gilt den Angaben zufolge weiterhin in sechs Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg. Betroffene Regionen sind demnach die Landkreise Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, der Heidekreis sowie Verden./mni/DP/jha

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wegen des erwarteten Regens könnten Pegelstände wieder steigen und sich die Lage mancherorts verschärfen, sagte der Sprecher.

