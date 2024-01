TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat Kreisen zufolge mit einem Endspurt sein Auslieferungsziel für das vergangene Jahr leicht übertroffen. Der Konzern habe von Januar bis Ende Dezember mehr als 730 Jets ausgeliefert, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag einen namentlich nicht genannten Insider. Ziel war die Auslieferung von 720 Maschinen. Nach den ersten elf Monaten stand Airbus bei 623 ausgelieferten Flugzeugen. Das Unternehmen wollte sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern. Die Veröffentlichung offizieller Zahlen wird später in diesem Monat erwartet.

Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. So versucht das Management, kurz vor Toresschluss seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im Dezember 2022 hatte der Hersteller knapp 100 Maschinen an seine Kunden übergeben. Im Dezember 2023 waren demnach ähnlich viele nötig, um das Ziel von Airbus-Chef Guillaume Faury noch zu schaffen. Faury hatte trotz lahmender Auslieferungen in den ersten Jahresmonaten 2023 an dem Ziel festgehalten. Im Jahr zuvor hatte er den Ausblick für die Auslieferungen zweimal senken müssen./men/nas/mis

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 141,6EUR gehandelt.