ZÜRICH, 2. Januar 2024 /PRNewswire/ -- AirConsole, eine Auto- und Android TV-Gaming-Lösung für mehrere Spieler, hat eine Partnerschaft mit dem Verleger für Videospiele, Team17, bekannt gegeben. Dank dieser Partnerschaft ist Overcooked, das beliebte Spiel für mehrere Personen rund ums Kochen, nun auf der Plattform AirConsole verfügbar.

Die Nutzer von AirConsole können Overcooked jetzt auf TVs oder in BMW-Autos spielen. Das dynamische Game rund ums Kochen hat viele begeisterte Fans und hat zahlreiche Preise für den einzigartigen Mix aus schneller Aktion und Teamarbeit gewonnen. Die Spieler sehen sich in einer Küche mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Sie arbeiten unter immensem Zeitdruck und müssen zahlreiche Gerichte servieren und dabei Hindernisse überwinden. Da Overcooked nun auf AirConsole verfügbar ist, können Freunde und die Familie jetzt in die wunderbare Welt kulinarischer Abenteuer eintauchen - und das auf ihrem eigenen Gerät.