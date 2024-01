FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Start in das Börsenjahr 2024 in Deutschland ist am Dienstag geglückt. Der Leitindex Dax , der im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte, legte am ersten Handelstag 2024 zu. Gegen Mittag stieg das Börsenbarometer um 0,5 Prozent auf 16 831 Punkte. Im Tageshoch hatten dem Dax nur 40 Punkte zu einem weiteren Rekordhoch gefehlt. Dies datiert von Mitte Dezember bei gut 17 000 Zählern.

"Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres geht es zunächst so weiter, wie das alte aufgehört hat", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Ob die Gewinne Bestand haben, werde sich aber wohl noch zeigen müssen, "denn die großen Marktteilnehmer kehren meist in der zweiten Januarwoche zurück an ihre Bildschirme".