Der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB liegt mit 4,5 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 22 Jahren, wodurch zum Rentenmarkt (Euro Bund-Future) ein Unterschied von 2,5 Prozent vorliegt. Für gewöhnlich entwickeln sich Aktien- und Anleihemärkte entgegengesetzt, entwickelten sich zuletzt aber in die gleiche Richtung. Seit zwei Tagen ist dies allerdings nicht mehr der Fall, der Euro Bund-Future hat nach einem Verlaufshoch Ende 2023 bei 138,84 Euro den Rückwärtsgang eingelegt und setzt seine Verluste zu Beginn des neuen Jahres weiter fort. Unterdessen wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt als helfender Support unterschritten, was eine Konsolidierungsausweitung jetzt sehr wahrscheinlich macht.

Die Spekulationen um eine Leitzinssenkung der wichtigsten Notenbanken EZB und FED in diesem Jahr laufen auf vollen Touren, nur über den genauen Zeitpunkt scheinen sich Anleger noch nicht eins zu sein. Technisch hält sich der Euro Bund-Future zwar noch immer seit den Verlaufstiefs aus dem letzten Jahr in einem intakten Aufwärtstrend auf, die deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen waren offenbar aber ein zu großer Schluck aus der Flasche. Abschläge auf zunächst 135,44 Euro und darunter den etwas größeren Support im Bereich der Kreuzunterstützung um 133,36 Euro sind jetzt sehr wahrscheinlich geworden. Im Anschluss allerdings könnte nach einer nachhaltigen Stabilisierung schon wieder eine neuerliche Kaufwelle anstehen und den Index zunächst an die Vorgängerhochs aus Dezember bei 138,84 Euro vorantreiben, darüber sogar mittelfristig an 142,87 Euro. Demnach ist die kurze Korrektur nur als Verschnaufpause des Anleihemarktes zu interpretieren.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz: