Für "Pistenspaß im Salzkammergut" steht das Vitalhotel Gosau(https://www.ots.at/redirect/50plushotels2) in der Skiregion Dachstein West,Oberösterreich, zur Verfügung. Hier kann direkt vom Hotel in die Skipistegestartet werden. Das "Pistenspaß"-Angebot umfasst 4 Nächte im Doppelzimmer,Frühstücksbuffet und Abendessen mit Themenbuffets, 3-Tages-Skikarte DachsteinWest und einen hoteleigenen Wohlfühlbereich. Bis 1. April 2024 kostet der"Pistenspaß" ab EUR 656,- pro Person. Beim Angebot "Winterruhe" können Gäste dieverschneite Winterlandschaft in vollen Zügen genießen .Das Erwachsenenhotel " Der Königsleitner(https://www.ots.at/redirect/50plushotels3) " in Königsleiten im Salzburger Landbietet einen "Ski-Genuss bei Sonnen- und Ski-Spektakel" in der Zillertal Arenaan. Eine perfekte Zeit für einen Ski-Urlaub in Königsleiten bei 100%igerSchneesicherheit ist vom 16. März bis 6. April 2024 . Gäste erleben hier einWintersportvergnügen auf und abseits der Piste: im kleinen, aber feinenWellnessbereich mit Indoorpool sind wohltemperiertes, vitalisierendes Nass undviele weitere, genussvolle Extras zu genießen. 6 Nächte inklusive ZillertalerSuperskipass mit 5-gängigen Abendwahlmenüs kosten ab EUR 1.355,- pro Person imDoppelzimmer.Die "Ski-Genuss-Woche" im Hotel Hanneshof(https://www.ots.at/redirect/50plushotels4) , Filzmoos im Salzburger Land, vom9. bis 16. März 2024 beinhaltet 7 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusiveHanneshof Verwöhn-Halbpension, einen 6-Tages-Skipass für die Region Ski Amadé ,2 fünfgängige Gala-Dinners, viergängiges Verwöhnmenü, Pongauer Bauernbuffet,Dessertbuffet, Hauswein, Weinverkostung sowie Ermäßigungen im Sportshop "All forSki" und vielem mehr. Diese Woche kostet ab 1.111,- pro Person. Filzmoos istbekannt für unvergessliche Reisen mit einem Heißluftballon!Hermann Paschinger, Obmann der 50plus Hotels (https://www.50plushotels.at/) :"Ski-Genuss-Urlauber werden in Hotels der 3-5-Stern-Kategorie mit vielfältigemKulinarik- und Getränkeangebot empfangen, wo besonders großer Wert auf regionaleGaumenfreuden gelegt wird. Die Gastgeber empfehlen gemütliche Ski-Hütten mitpersönlichem Service und lokalen Spezialitäten. Schneeschuhwandern, Tourengehen,Kutschenfahrten, Langlaufen oder Rodeln - auch das ist ein Wintergenuss mit"Natur pur!"Weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/50plushotels5)Gesundheit und Wellness im WinterIm Winter stehen 50plusHotels-Spezialangebote für Gesundheit und Wellness zurVerfügung! Erfahrene Genießer finden die perfekten Pauschalen für einenentspannten, sicheren und abwechslungsreichen Urlaub. RomantischeWellnesshotels, In- und Outdoorpools, weitläufige Saunalandschaften oderRelax-Zonen laden auch im Winter zur genussvollen Auszeit ein. Gesundheits-,Fasten- oder Kurhotels und Heilbäder in Österreich und 7 Nachbarländern bietenwohlige Wärme zur kalten Jahreszeit und helfen Gästen zu einem gesundenLebensstil, sorgen für die richtige Vorsorge, die optimale Kur mit modernenmedizinischen Methoden und unterstützen die Gesundheit durch natürlicheHeilvorkommen.Nähere Informationen zum Ski- und Winter-Genuss und den Gesundheits- undWellness-Urlaubsangeboten von 50plus Hotels unter http://www.50plushotels.at .Pressekontakt:Rückfragen per Mail an info@50plushotels.at oder telefonisch bei 50plus Hotels,3491 Straß im Straßertale, Strassfeld 333, Österreich, +43 664 1754287.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70012/5683294OTS: 50plus Hotels Österreich