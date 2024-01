Vancouver, British Columbia. Kanada (2. Januar 2024) / IRW-Press / – Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) („Chesapeake“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold ... ) gibt bekannt, dass es mit Wirkung vom 1. Januar 2024 einen vertikalen Mutter-/Tochtergesellschafts-Zusammenschluss (der „Zusammenschluss“) gemäß Business Corporations Act (British Columbia) mit der vollständigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, American Gold Capital Corporation („American Gold“), durchgeführt hat. Gemäß dem Zusammenschluss hat das daraus resultierende Unternehmen den Namen „Chesapeake Gold Corp.“ angenommen, dieselbe Satzung und dasselbe Management des Unternehmens behalten und keine Wertpapiere ausgegeben. Außerdem sind die CUSIP-Nummer für die Stammaktien des Unternehmens, das Symbol „CKG“ an der TSX Venture Exchange und das Symbol „CHPGF“ an der OTCQX gleichgeblieben.

Vor Durchführung des Zusammenschlusses hatte das Unternehmen die Fortführung von Metates Resources Ltd. (ehemals Metates Mining Enterprises LLC), einer vollständigen Tochtergesellschaft von American Gold („Metates Resources“), von Delaware nach British Columbia verlegt. Nach Durchführung des Zusammenschlusses hält das Unternehmen Metates Resources nun direkt, das wiederum die Aktien der mexikanischen Tochtergesellschaften des Unternehmens ohne zwischengeschaltete US-Tochtergesellschaft hält. Dies sorgt für eine schlankere Unternehmensstruktur, bei der das Unternehmen außerdem direkt seine 68%ige Beteiligung an seiner teilweise im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft Gunpoint Exploration Ltd. (TSXV: GUN) hält.

Das Unternehmen hat die Bescheinigung über den Zusammenschluss bei SEDAR+ archiviert. Diese ist nun unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca einsehbar.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika[i] mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel „Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I“ vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023.