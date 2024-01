CALGARY, ALBERTA, 2. Januar 2024 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das einflussreiche und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – begrüßt die heutige Novellierung der Ontario Regulation 468/18, einer Vorschrift des Cannabis Licence Act aus dem Jahr 2018, nach der die zulässige Höchstanzahl an Verkaufsstellen für lizenzierte Betreiber von Cannabis-Läden und deren verbundene Unternehmen von 75 auf 150 verdoppelt wird.

„Wir begrüßen die heutige Entscheidung der Regierung Ontarios, die bereits angekündigte Verdoppelung der Höchstanzahl an zulässigen Verkaufsstellen auf 150 nun umzusetzen. Zu dieser Erhöhung ist es gekommen, weil einige Ladenbetreiber mit einem Franchise-Modell sich der Zahl von 75 Verkaufsstellen in der Provinz nähern oder sie bereits überschritten haben. Diese Maßnahme wird sich positiv auf den Cannabis-Einzelhandel in Ontario auswirken, da die Provinz damit näher an Alberta, Saskatchewan und Manitoba heranrückt, wo es keine Obergrenze für Verkaufsstellen gibt und die Abschöpfung illegaler Einnahmen nachweislich funktioniert“, weiß Raj Grover, der Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Diese Änderung schafft nicht nur faire Marktbedingungen für den Einzelhandel in Ontario, sondern bedeutet auch eine enorme Wachstumschance für High Tide und andere Akteure, welche die legale Cannabisbranche in Ontario gegenüber dem gut etablierten Schwarzmarkt konkurrenzfähiger machen, neue Arbeitsplätze für die Einwohner Ontarios schaffen und die Steuereinnahmen der Provinz erhöhen. Mit Stand Juli 2023 konnten die 50 Canna Cabana-Geschäfte, die wir in Ontario eröffnet haben, mit einer durchschnittlichen jährlichen Run-Rate punkten, die dreieinhalbmal so hoch war wie die unserer Mitbewerber in der Provinz. Dementsprechend werden wir mit 100 zusätzlichen Standorten unsere Umsätze deutlich steigern und unseren Wachstumskurs in den nächsten Jahren voranzutreiben können, was unsere Führungsposition als landesweit größter Cannabis-Einzelhändler ohne Franchisemodell weiter festigen wird. Mit dieser Änderung hat sich unser langfristiges Wachstumsziel auf 300 stationäre Läden in Kanada verschoben“, fügte Herr Grover hinzu.