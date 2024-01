FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel unter 1,10 US-Dollar und notierte am Mittag bei 1,0989 Dollar ein wenig tiefer als noch am Freitagabend. Damit entfernte sich der Euro weiter vom höchsten Stand seit Juli, der in der vergangenen Woche über 1,11 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1050 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Jahresauftakt am Devisenmarkt. Für etwas Verunsicherung sorgten unter anderem durchwachsene Konjunkturdaten aus China. Während der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war, war der entsprechende staatlich ermittelte Index überraschend weiter unter die Expansionsschwelle gefallen. Zudem hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache mit Blick auf Taiwan gesagt, dass China "mit Sicherheit wiedervereinigt werden wird". Die kommunistische Partei Chinas sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil ihres Territoriums an und drohte bereits mit einer Invasion.