Willingen (ots) - Ein eigenes Unternehmen aufzubauen ist der Wunsch vielerMenschen, um hierbei erfolgreich zu sein, gilt es jedoch einiges zu beachten -das bestätigt auch Giacomo Alotto, Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group.Dank seiner über 20-jährigen Erfahrung weiß er, worauf es beim erfolgreichenRealisieren einer Business-Idee wirklich ankommt. Diese Expertise teilt er auchin Form eines Coachings über seine Marke, Mister Selfmade. Mit diesem könnenGewerbetreibende ihr Business erfolgreich etablieren oder skalieren. Hiererfahren Sie, wie der erfolgreiche Geschäftsaufbau gelingt und welche Fehler esdabei zu vermeiden gilt.Freiheit, spannende Aufgaben und ein üppiger Verdienst: Das verbinden angehendeGründer gerne mit einem erfolgreichen Unternehmen. Allzu oft unterschätzen siejedoch die Schattenseiten, die mit dem Schritt in die Selbstständigkeiteinhergehen. Der Weg an die Spitze ist nämlich mit vielen Herausforderungen undschwierigen Entscheidungen gepflastert. Sie machen den Unterschied zwischenErfolg und Misserfolg aus. Wer langfristig am Markt bestehen möchte, muss denAufbau des eigenen Unternehmens also mit offenen Augen angehen. "Erfolg undMisserfolg liegen im Geschäftsleben nah beieinander. Bei derUnternehmensgründung sollte man daher mit Bedacht vorgehen, andernfalls wirdsich der Traum des eigenen Unternehmens schnell in Luft auflösen", so GiacomoAlotto, Geschäftsführer der Zaza Group."Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Sie muss auch richtig umgesetztwerden", so der Experte weiter. Giacomo Alotto weiß, wovon er spricht: Bereitsseit mehr als 20 Jahren gründet und leitet er zahlreiche Geschäfte. Sein Wissenund seine Erfahrungen gibt er unter anderem in Form eines Coachings unter derMarke Mister Selfmade an andere Unternehmer weiter. Er kennt daher nicht nur diewichtigsten Erfolgsfaktoren im Business-Alltag. Er weiß auch, welche typischenFehler beim Aufbau eines eigenen Unternehmens unbedingt vermieden werdensollten. Um welche es sich dabei im Detail handelt, hat Giacomo Alotto imFolgenden zusammengefasst.Fehler 1: Eine unzureichende MarktanalyseEinen der gravierendsten Fehler beim Aufbau eines Unternehmens stellt dieunzureichende Marktanalyse dar. Diese ist jedoch unverzichtbar, um den eigenenZielmarkt und die Konkurrenz genau zu verstehen. Gründer schaffen mithilfe derMarktanalyse somit eine tragfähige Grundlage für ihr Geschäft. Ohne sie laufensie Gefahr, Produkte oder Dienstleistungen am Markt vorbei anzubieten.Unternehmen sollten also niemals auf eine umfassende Marktanalyse verzichten.Fehler 2: Die Finanzplanung wird überstürzt