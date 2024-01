NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker Ausblick auf 2024 und positive neue mittelfristige Ziele sollten laut der US-Bank JPMorgan zum Kurstreiber für die Sartorius -Vorzüge werden. Zur Vorlage der Zahlen zum Schlussquartal 2023, die der Laborausrüster zusammen mit seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech am 26. Januar veröffentlichen wird, dürfte Sartorius positiv überraschen, schrieb JPMorgan-Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er verlieh der Aktie daher den Status "Positive Catalyst Watch".

Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Das Kursziel beträgt seit der letzten Änderung Anfang Dezember 315 Euro. Kurz vor Quartalsberichten warten Analysten diese oft ab, bevor sie ihre Kursziele überarbeiten.