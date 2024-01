Seite 2 ► Seite 1 von 2

Merzhausen (ots) - Wer eine Immobilie verkaufen möchte, macht gegenwärtig dieErfahrung, dass ein Käufer nicht leicht zu finden ist. Kann ein Makler beidieser schwierigen Marktlage helfen? Bernd Kapferer ist Geschäftsführer desImmobilienunternehmens Living in Südbaden, das sich im Großraum Freiburg auf denVerkauf von Wohnimmobilien konzentriert. Wir haben uns bei ihm erkundigt, warumein guter Makler auch in der Krise seinen Preis wert ist.Vor nicht allzu langer Zeit konnte sich ein Hausverkäufer vor Anfragen nachseinem Objekt kaum retten. Was auf den Markt kam, war sofort wieder weg. DieSituation hat sich nun grundlegend geändert: Die Zinsen sind gestiegen und dieBanken halten sich mit Kreditzusagen zurück. Private Verkäufer haben esinzwischen schwer, Interessenten für ihr Haus oder ihre Wohnung zu finden. Wieaber sieht das Problem aus Sicht eines Immobilienmaklers aus? "Wir spürennatürlich die Zurückhaltung und auch, wie stark die Bau- und Immobilienbranchebetroffen ist", sagt Bernd Kapferer, Geschäftsführer des ImmobilienunternehmensLiving in Südbaden. "Ein Makler, der über große Erfahrung verfügt und seitlangem am Markt etabliert ist, lässt sich allerdings nicht so leichterschüttern. Manche Verkäufer halten es für eine gute Idee, auf unsereDienstleistung zu verzichten, weil sie bei einem vermutlich geringerenVerkaufspreis die Provision sparen möchten. Das ist ein klarer Denkfehler.""Ein guter Makler wird auch unter den gegenwärtigen Bedingungen einen optimalenPreis erzielen können", fährt der Unternehmer fort. "Darüber hinaus findet erschnell die richtigen Interessenten und sorgt für eine professionelle Abwicklungdes Geschäfts." Bernd Kapferer kann auf über zehn Jahre Erfahrung in derImmobilienbranche zurückblicken. Der Ingenieur war lange Zeit im Managementeines großen Konzerns tätig, bevor er seine Leidenschaft für Immobilien zumBeruf machte. Sein Immobilienunternehmen Living in Südbaden arbeitet in Freiburgund im gesamten südbadischen Raum. Dabei bietet das Team einen Rundum-Servicefür Eigentümer, der von der Bewertung bis zum Notartermin und darüber hinausauch im After-Sales reicht. Für Bernd Kapferer führt der schnellste Weg zumVerkauf über modernes Know-how und eine tiefe Verwurzelung in der Region - undgenau das bietet er seinen Kunden.Warum ein seriöser Makler unverzichtbar istImmobilienmakler haben gemeinhin kein besonders gutes Image: Viele Menschenglauben, dass deren Arbeit lediglich im Aufschließen der Haustür und demDurchführen von Besichtigungsterminen liegt - und dies anschließend mit einerhohen Provision vergütet wird - dass das nicht der Realität entspricht, weiß