CALGARY, ALBERTA, den 2. Januar 2024 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, darf mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 Herrn Patrick Treanor in seinem Board of Directors begrüßen und zugleich den Rücktritt von Herrn Ian Klassen bekannt geben.

Herr Treanor ist ein erfahrener Führungsexperte in der Pharmabranche. Aktuell bekleidet er den Posten des Chief Operating Officer bei Pathalys Pharma, Inc., einem Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung von modernen Therapeutika zur verbesserten Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen im Spätstadium spezialisiert hat. Davor war er President der US-Niederlassung von Vifor Pharma, einem internationalen Pharmakonzern mit Spezialgebiet Nephrologie. Herr Treanor startete seine Karriere vor mehr als 25 Jahren bei großen Pharmaunternehmen wie Johnson & Johnson und Abbott Laboratories. Seine Nische fand er allerdings im Aufbau von Unternehmen in der Frühphase, wie etwa Oscient Pharmaceuticals, AMAG Pharmaceuticals, Insulet Corporation und Relypsa Pharmaceuticals. Herr Treanor, der ein Bachelorstudium in Management an der Bryant University absolviert hat und über ein MBA-Diplom des Rensselaer Polytechnic Institute verfügt, ist derzeit Mitglied im Board of Directors von KalVista Pharmaceuticals, Inc., einem Pharmaunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinmolekularen Proteasehemmern für die orale Einnahme konzentriert.

Anthony Giovinazzo, seines Zeichens Chair von XORTX, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Patrick Treanor als Mitglied im Board von XORTX gewinnen konnten. Seine Erfahrungen in Betriebsführung und Marketing bei Pharmaunternehmen in der klinischen Phase und sein Wissen über Nierenerkrankungen sind für XORTX, das derzeit seine klinischen Studien vorantreibt und sich auf die Markteinführung des Programms vorbereitet, ein großer Gewinn. Im Namen des Unternehmens möchten wir uns auch bei Ian Klassen für seine Verdienste um XORTX in den vergangenen drei Jahren bedanken.“