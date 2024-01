Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Im Schatten des Fachkräftemangels bleiben noch immer die meistenoffenen Stellen unbesetzt, verantwortlich dafür sind Unternehmen jedoch in derRegel selbst: Zu gering ist ihre Sichtbarkeit, zu vergleichbar ihr Angebot.Abhilfe hierfür schaffen Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und ValentinoStein von der SocialNatives GmbH, indem sie passende Kandidaten gezielt auf dieoffenen Stellen ihrer Kunden aufmerksam machen und sie durch die Bildung einerattraktiven Arbeitgebermarke dafür begeistern - alles unter dem Prinzip desActive Sourcing. Was es mit dieser Form der direkten Bewerbersuche auf sich hat,erfahren Sie hier.Viele Unternehmen betrachten die Mitarbeitersuche lediglich als einekurzfristige Maßnahme. Die traditionelle Vorgehensweise, bei der eineStellenanzeige erstellt und ein Kandidat ausgewählt wird, erweist sich jedochbesonders in mittelständischen Unternehmen zunehmend als unzureichend -schließlich ist der Arbeitsmarkt mittlerweile stark umkämpft. Außerdem habenBewerber häufig andere Vorstellungen von einem idealen Arbeitsplatz. Umpotenzielle Mitarbeitende für sich zu gewinnen und sich von anderen abzuheben,setzen Unternehmen daher verstärkt auf attraktive Mitarbeiterbenefits. Darüberhinaus kann auch die Direktansprache Abhilfe schaffen - ein gutes Konzept istjedoch unerlässlich. Die Recherche und Ansprache sollte sorgfältig durchdachtsein und zur Persönlichkeit passen, die die vakante Position besetzen soll.Hierbei spielt insbesondere das Konzept des Active Sourcings eine entscheidendeRolle. "In Zeiten des Fachkräftemangels kann die Suche nach dem idealenKandidaten zur echten Herausforderung werden", weiß Norbert Nagy, einer derGeschäftsführer der SocialNatives GmbH. "Eine aktive Suche und direkte Ansprachesollte daher zu jedem Recruiting-Mix dazugehören.""Active Sourcing hat in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend an Bedeutunggewonnen", fährt Viet Pham Tuan fort. "Dieser Wandel ist nicht nur auf denFachkräftemangel zurückzuführen, sondern hat vor allem damit zu tun, dass diegesamte Arbeitswelt einem Wandel unterliegt, der neue Methoden in der Job- undKandidatensuche erfordert." Die SocialNatives haben sich genau dieser Aufgabeverschrieben: Mit ihrer Dienstleistung stehen sie ihren Kunden als direkterAnsprechpartner für die aktive Kandidatensuche zur Seite. Dabei bieten sie ihnenverschiedene Methoden an, welche die richtige Ansprache potenziell passenderKandidaten und eine positive Abgrenzung zu direkten Wettbewerbern ermöglichen.Active Sourcing einfach erklärt: Wie sich die direkte MitarbeitersuchezusammensetztActive Sourcing umfasst verschiedene Methoden zur gezielten Gewinnung neuer