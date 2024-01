Wernigerode (ots) - Im Interview: Christian Zeigermann, Geschäftsführer der

Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH



Zum Jahresende setzte die GWW mit dem Richtfest für das Sonnenhaus in

Wernigerode kräftige Signale in Richtung Energiewende. Wie geht es bei der GWW

2024 mit der Energiewende weiter?



Das Sonnenhaus ist für uns ein ganz besonderes Projekt, da wir mit ihm totales

Neuland betreten. Und dabei viel lernen können für weitere Vorhaben in Richtung

Energiewende. Ein Haus, das zu 100 Prozent aus alternativen Energiequellen

gespeist wird. Das ist eine absolute Novität. Wir wollen das Sonnenhaus in 2024

fertigstellen. Im März 2024 soll schon die Musterwohnung eröffnet werden. Ich

freue mich sehr darauf. Wir alle müssen das Thema Energiewende noch mehr in den

Fokus nehmen. Das sind die Zeichen der Zeit. Wir wollen mit dem Sonnenhaus

schauen, wie uns dessen Energiebilanz weiterhilft für Folgeprojekte, die dann

auch für Menschen mit geringerem Einkommen umsetzbar sind.







der Entwicklung der neuen Wohnhäuser im GWW-Entwicklungs-Areal Veckenstedter Weg

76-80 und Veckenstedter Weg 14a / Gießerweg 9 im Ergebnis des europäischen

Nachwuchsarchitektenwettbewerbs Europan. Besonders spannend: Wir holen uns mit

den Siegerentwürfen nicht nur europäische Architekturmoderne in die Stadt,

sondern auch modernste ökologische und nachhaltige Konzepte dahinter. Uns

beeindruckt schon jetzt bei der Planung, wie die Nachwuchsarchitekten die alte

Idee des Wasserturms wieder aufleben lassen wollen, um das Niederschlagswasser

von den Dächern zu sammeln und als Gieß- und Grauwasser zu verwenden. Oder einen

Eisspeicher unter der Erde anlegen, der über Wärmetauscher die Fußbodenheizungen

der Gebäude speist. Oder welche Variationsmöglichkeiten beim Bauen mit

genutzt werden und wie die selbstverständliche Einbindung von PV-Anlagen

gelingen kann. All das werden wir 2024 weiter voranbringen.



Sie haben in 2022 angekündigt, alle GWW-Plattenbaudächer mit Photovoltaikanlagen

auszustatten und damit günstigeren Mieterstrom zu erzeugen. Wie steht es damit

2024? Wie nehmen die GWW-Mieterinnen und Mieter das Projekt an?



Wir bleiben ganz konsequent in unserem Plan. Wir haben zusammen mit den

Stadtwerken festgelegt, dass wir jedes Jahr mindestens drei unserer Wohnblöcke

mit PV-Anlagen bestücken. Insgesamt haben jetzt schon fünf Plattenbau-Gebäude

PV-Anlagen aufs Dach bekommen. Und es sind über 80 Prozent der Mieter, die Ja zu

den Mieterstromprojekten gesagt haben. Das heißt, Mieterstromprojekte werden in

