- Canada Nickel erhält 34,7 Mio. $ als Flow-Through Finanzierung

- Agnico Eagle erwirbt 12% Anteil am Unternehmen

TORONTO, 2. Januar 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX:CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) hat eine vermittelte Privatplatzierung bestehend aus 19.600.000 Einheiten des Unternehmens (die "Flow-Through-Einheiten") zu einem Preis von C$1.77 pro Flow-Through-Einheit abgeschlossen, wobei jede Einheit aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und 0,35 eines Flow-Through-Stammaktien-Kaufoptionsscheins (der "Optionsschein") besteht, wie nachstehend genauer beschrieben, mit einem Bruttoerlös von insgesamt 34.692.000 C$ (das "Angebot").

Nach Abschluss des Angebots erwarb Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle") die Einheiten und hält somit ungefähr 12 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 15,6 % auf teilweise verwässerter Basis (unter der Annahme der Ausübung aller Warrants).

"Wir freuen uns sehr, Agnico Eagle, eines der größten Bergbauunternehmen Kanadas, als Investor bei Canada Nickel begrüßen zu dürfen. Agnico Eagle kann auf eine lange Betriebsgeschichte in der Abitibi-Region zurückblicken, verfügt über umfassendes technisches Fachwissen und kann eine Erfolgsbilanz für seine wichtigsten Goldvorkommen im Tagebau mit großen Tonnagen in der Abitibi-Region sowohl bei Canadian Malartic als auch bei Detour Lake vorweisen. Der Erlös aus diesem Angebot wird uns dabei helfen, das Potenzial unseres Nickeldistrikts Timmins weiter zu erschließen, der unserer Meinung nach das Potenzial hat, einer der größten Nickelsulfiddistrikte der Welt zu werden. Dieses Potenzial in Kombination mit unserem neuartigen IPT-Karbonisierungsprozess zur Abscheidung und Speicherung von CO2 bildet die Grundlage für einen kohlenstofffreien Industriecluster im Norden Ontarios. Außerdem arbeiten wir weiterhin an verschiedenen Abnahme-Initiativen, die wir voraussichtlich vor dem 18. Januar 2024, dem aktuellen Rückzahlungstermin für die Auramet-Schuldenfazilität, abgeschlossen werden", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel.