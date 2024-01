BOSTON, 2. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Ara Partners („Ara"), ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an USD Clean Fuels, LLC („USDCF") bekannt, einem führenden Entwickler von Logistikinfrastruktur in Nordamerika im Bereich der Wertschöpfungskette für erneuerbare Kraftstoffe. Im Zuge der Transaktion hat USDCF zudem das West Colton Rail Terminal, ein voll funktionsfähiges Terminal für Biokraftstoffe in Kalifornien, erworben. Ara hat zusätzlich Kapital zur Unterstützung einer signifikanten Erweiterung der Infrastruktur von USDCF zugesagt.

USDCF hat seinen Sitz in Houston und entwickelt, besitzt und betreibt eine strategische Infrastruktur, um die sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Lieferung von Rohstoffen für erneuerbare Kraftstoffe und Biokraftstoffe zu den Produktionsanlagen und den Nachfragezentren des Endmarktes zu ermöglichen. Das USDCF-Team unter der Leitung von Geschäftsführer Dan Borgen und Vorstandsvorsitzendem Bob Copher verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung, der Vermarktung und dem Betrieb von Midstream-Infrastrukturen in ganz Nordamerika.