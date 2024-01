Nachdem American Electric Power (AEP) nach einer zweijährigen Rallye an den Horizontalwiderstand verlaufend um 104,97 US-Dollar bis September 2022 zugelegt hatte, wechselte der Trend, in der Folge fielen die Notierungen bis Oktober 2023 auf 69,38 US-Dollar zurück. Dort startet eine rechte dynamische Erholungsbewegung und reichte in fünf Wellen auf 84,69 US-Dollar aufwärts und somit knapp über den seit September 2022 laufenden Abwärtstrend. Dieser konnte in einem ersten Anlauf aber nicht geknackt werden, allerdings spielt der untergeordnete Impuls eine viel entscheidende Rolle für die mittelfristige Kursentwicklung der Aktie. Nach Abschluss der kürzlich gestarteten Konsolidierung könnte nämlich ein nachhaltiger Ausbruch auf das Wertpapier von AEP zukommen.

Zunächst einmal dürfte bei AEP eine dreiwellige Konsolidierung abgespielt werden, unterhalb von 79,30 US-Dollar wären demnach Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 75,47 und 76,75 US-Dollar zu erwarten. Dort könnte AEP anschließend wieder zur Oberseite abdrehen und den laufenden Abwärtstrend in Angriff nehmen. Mittelfristige Kursgewinne wären dann oberhalb des Abwärtstrends an 88,85 und schließlich 96,05 US-Dollar zu erwarten und sich für ein längeres Long-Engagement anbieten. Gerät die Aktie jedoch stärker unter Druck und fällt unter 74,97 US-Dollar zurück, würden die Abwärtsrisiken in Richtung der Vorgängertiefs bei 69,38 US-Dollar merklich zunehmen. An dieser Stelle könnte im Anschluss aber ein Doppelboden etabliert werden.

American Electric Power Co. Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: