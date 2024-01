NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat JPMorgan auf "Outperform" belassen. Nachdem die Verwerfungen durch Probleme einiger US-Regionalbanken nun Geschichte seien, dürfte sich der Fokus auf die Ergebnisentwicklung und die Geschäftstrends der US-Banken im Schlussquartal 2023 richten, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bankenaktien seien im vergangenen Jahr schlechter als der Markt gelaufen und immer noch vergleichsweise günstig bewertet, obwohl sie seit den Oktober-Tiefs wieder Boden gutgemacht hätten. Den Gegenwind im vergangenen Quartal preisten sie bereits ein./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2024 / 19:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 154,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Gerard Cassidy

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m